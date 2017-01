© RTL Télé Lëtzebuerg/Archivbild

Et soll en Aarbechtsgrupp geschaf ginn, an deem Membere vun de concernéierte Staaten an och Vertrieder vun Eurostar a vun Thalys sëtzen. Et geet ëm d'Departen vu Bréissel erfort an d'Arrivéeën do.D'Linn Lëtzebuerg-Bréissel ass net betraff an och soss grenziwwerschreidend Transporter sinn net.Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieureLes travailleurs frontaliers pas affectés par la législation PNR (Passenger Name Records)En marge de la réunion informelle du Conseil «Justice et affaires intérieures», le Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider, a rencontré son homologue belge Jan Jambon, Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur.Lors de cet échange, Jan Jambon a confirmé que la législation belge sur la collecte des données des passagers de type PNR ne s’appliquera ni à la ligne ferroviaire Bruxelles-Luxembourg, ni aux transports routiers transrégionaux. Les lignes de bus transfrontaliers RGTR circulant entre la Belgique et le Luxembourg ne tomberont donc pas dans le champ d’application de ladite loi.