Et geet drëm, fir zesummen op Menacen duerch Fligeren reagéieren ze kënnen, heescht et am offizielle Communiqué. Déi 4 concernéiert Länner kréien duerch de Cooperatiounsaccord d'Autorisatioun fir bis an de Fluchraum vun deenen aneren ze fléien.



Donieft huet de Regierungsrot ënnert anerem nach de Point a Saache Fraen an héije Positiounen ze maachen. Beim Staat maachen d'Fraen op Decisiounsposten antëscht 32% aus. 164 Mandater vu 510. Viséiert Zil ware 40%.