Et gouf Äddi gesot, Riede goufe gehal an et gouf mateneen ugestouss. Ma d'Aktualitéit bleift net stoen, an d'Equipe an hire Chef - bis haut war hien den Doyen vun de Lëtzebuerger Radiosjournalisten - hunn och op dësem Dag séier nees weidergeschafft un de Radio-Nouvellen a Reportagen.An dem Guy Kaiser seng Plaz kënnt jo déi aner Woch den RTL-Journalist Roy Grotz.De Guy Kaiser huet bal 38 Joer geschafft a mengt, et wier un der Zäit, den Zepter un en aneren ofzeginn, ëm esou méi, wou an den nächste Wochen d'Equippe vun RTL, also Radio, Télé an Internet, an en neit Gebai plënneren. Deen Ament sollt en neien Ulaf kënne geholl ginn, mat engem neie Mann un der Spëtzt.De Guy Kaiser war zënter 2010 de Chefredakter vum Radio.