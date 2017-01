An der Luxexpo um Kierchbierg sollen an Zukunft just nach Migranten ënnerbruecht ginn, déi net zu Lëtzebuerg bleiwen dierfen.

© L. Rollmann

Gemengt si Leit, déi hir Demande op Asyl refuséiert krute respektiv déi ënnert d'Dublin-3-Regel falen, also hir éischt Demande schonn an engem aneren EU-Memberland gemaach hunn an net zu Lëtzebuerg bleiwen dierfen. Dat huet de Radio 100,7 gemellt. D'Regierung hätt déi Decisioun eestëmmeg geholl.D'Flüchtlingshal sollt an Zukunft och net méi dem Integratiounsministère mä dem Immigratiounsministère, also dem Jean Asselborn, ënnerstoen. Den Ament sinn eng 300 Persounen an Zelter an der Luxexpo ënnerbruecht.