Wéint enger Pann vun der Heizungs-Installatioun an der Primärschoul zu Mäertert hunn d'Kanner e Méindeg keng Schoul.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Schoul bleift awer op. D'Schüler kënnen daagsiwwer betreit ginn. De Cycle 1 zu Waasserbëlleg leeft normal weider.



Hei dat offiziellt Schreiwes vun der Gemeng:





Pour cause d’une défaillance de l’installation de chauffage dans l’école fondamentale de Mertert, les élèves seront libérés des cours le Lundi, 30 janvier 2017.

L’école restera ouverte pour accueillir les élèves qui s’y rendent. L’accueil sera assuré pendant tout le temps normal de classe.

Le cycle 1 (à Wasserbillig) fonctionne de façon normale.

Wegen eines Defektes an der Heizungsanlage in der Grundschule Mertert, sind die Schüler am Montag, den 30. Januar 2017 vom Schulbesuch befreit.

Die Betreuungsstrukturen werden geöffnet sein für alle Schüler welche sich präsentieren. Die Betreuung funktioniert während den normalen Schulstunden.

Der Zyklus 1 (in Wasserbillig) funktioniert normal.

Tél. Ecole/Schule Mertert am Montag/Lundi: 748096.