Am Kader vun engem ausseruerdentleche Kongress gouf e Sonndeg de Moie bal unanime eng Modifikatioun vun den UGDA-Statute guttgeheescht.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Dës Reform war no den Turbulenzen aus der jéngster Vergaangenheet gewënscht ginn. Nieft deem ausseruerdentleche Kongress sinn e Sonndeg am Stater Conservatoire och nach d'47. Generalversammlung vun der Mutuelle an den 154. Congrès fédéral vun der Union Grand-Duc Adolphe.