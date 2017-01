Kuerz no Mëtternuecht an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg gouf eng Fra zu Hesper an hirem Haus vun zwee Abriecher iwwerfall. D'Fra war an deem Ament mat hiren zwee klenge Kanner eleng doheem. Si gouf vun den Onbekannten opgefuerdert, hinne Boergeld ze ginn. Dobäi gouf si vun engem vun den Abriecher mat engem Messer menacéiert a krut Schléi widder de Kapp, während deen aneren d'Haus no Wäertgéigestänn duerchwullt huet.No enger Zäit sinn déi zwee Täter fortgelaf. D'Sichaktioun vun der Police, déi direkt lancéiert gouf, war net erfollegräich. D'Täter waren däischter ugedoen an haten hiert Gesiicht verdeckt. Allebéid hunn se ganz gutt Franséisch geschwat. Deen ee war grouss a kräfteg, deen anere méi kleng an dënn.Des Weidere gouf et dann e Samschdeg nach weider Abréch ze verzeechnen: ënnert anerem zu Stroossen, an der Stad an zu Fenteng.