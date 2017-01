Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Och d'Beruffspompjeeën, déi um Sonndeg Mueren d'Déckt vum Äis nach eemol iwwerpréift a fir gutt befonnt hunn, sinn nees sur place. Et gëtt de Leit allerdéngs geroden, sech entspriechend ze kleeden, well et awer relativ naass ass.