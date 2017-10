© Luc Marteling

Wann een um Sonndeg den Owend op Facebook ënnerwee war, dann hat een den Androck, d'halleft Land hätt vum gudde Wieder profitéiert, fir eraus an d'Natur ze goen. Den Hierscht huet Beem, Hecken, Straicher jo an en Universum volle Faarwe verwandelt, do lount et sech, am Bësch eemol méi genee hinzekucken a Faarwen a Forme vun der Natur a sech opzesuckelen ... éier de richtege Wanter kënnt!Maache kann een dat natierlech op e sëlleche Plazen, iwwerall fënnt een esou genannten "Noerhuelungsgebidder".Dozou gehéiert och den Häertchesbësch nieft Guedber (Godbrange) an der Gemeng Jonglënster.Wie frou ass mat Fielsen a virun allem mat Champignonen, dee kënnt do grad elo voll op seng Käschten - plazeweis ass de Buedem esou voller Pilzen, vun allen Zorten, datt een oppasse muss, wuer een trëppelt!Huet een der d'lescht Joer wéinst der Dréchent just ganz vereenzelt fonnt, esou schéngt d'Natur dat elo alles nozehuelen - op alle méiglechen an onméigleche Plaze fënnt een der, mol ganz origineller, mol ganz banaler, mol eleng so stoen, mol a klenge Gruppen, mol a ganz grousse Famillen ...D'Häertchen (oder Häerdchen) huet donieft, quasi als weideren Atout, och e puer flotter Fielsen ze bidden. Se sinn zwar net grad esou imposant wéi d'Formatiounen am Mëllerdall, attraktiv si se awer!Um Bord vum Häertchesbësch - wann ee Richtung Allënster kuckt - fënnt een och dat eelste Steendenkmol vum Land: d'Häertcheslee oder -lay (oder och nach Häertgeslay geschriwwen). Am 1. Joerhonnert no Christus goufen do zwou Figure mat galloréimescher Kleedung an de Stee gemeesselt. Si stame vun engem Graf. Souguer de Victor Hugo war sech dat sengerzäit ukucken an hat et literaresch verschafft.E puer Meter niewendru gëtt et dann och nach d'Freylay, déi eigentlech Kultplaz mat flotte Fielsen an haut esou amenagéiert, datt een do picknicke kann. Eemol d'Joer ass do och e Keltenowend.D'Fotoen, déi mer Iech hei proposéieren, stame vun engem Tour, dee sech aus Deeler vun de Wanderweeër J19 a J17 zesummesetzt. Depart um Schiltzbierg, dann iwwer de J19 respektiv de Mullerthal-Trail bis laanscht Freylay an Häerdcheslay, do dann op de J17 geswitched a mat engem Ëmwee iwwert d'Kopp vun der Häertchen hannescht bei de Schiltzbierg.