Stären an der Mëllechstrooss ... © AFP

Chrëscht-Geschicht "No de Stäre gräift een net ... oder?" Vum Christiane Kremer. Hellegowend 2017.



Et waren der iwwerall, aus Stréi, aus Holz, aus Drot, aus Pabeier ... blénkeger, faarweger, donkeler an heller. D'Beem an d'Beemercher hounge voll, an de Fënsteren hu se geliicht, an den Äscht geschaukelt an un de Stänn hin- an hiergewibbelt. Si waren zackeg an hu gefonkelt, wa se vun de Luuchten ugestraalt goufen.

Mä si waren näischt géint déi, déi wäit ewech am Owes- an Nuetshimmel gestraalt hunn. D'Mara huet laanscht déi vru senger Nues gekuckt, wollt déi iwwersinn, a säi Bléck huet sech an der Distanz verluer, an der Onendlechkeet.

"Dreem net", sot den Alwin. "Et ass Aarbecht hei um Chrëschtmaart. A mir hunn nach auszepaken a frësche Glühwäin ze wiermen."

"Ech dreemen net. Ech kucken d'Stären", huet d'Mara geäntwert.

"Dat ass dat selwecht!"

"Neen Alwin, dat ass net dat selwecht. Dreem ginn et just am Kapp, Stäre ginn et um Himmel. Jidderee ka se gesinn. Si sinn esou schéin. A si hänke sou héich a liichte sou wäit. Si si wäitsiichteg an oppen a gesinn alles a leeden eis duerch d'Galaxien an duerch d'Liewen."







"Stäre sinn Himmelskierperen, déi aus Gas a Plasma bestinn, dat ass 99% Waasserstoff an Helium. Si si gliddeg a si stralen, et gi Milliounen dervun. Et ass also komplett Massewuer. A si gaukelen eis eng vir, well mir kënnen der knapps 5.000 oder 6.000 gesinn. Wie sech rar mécht, mécht sech intressant. D'Stäre sinn Angeber. Et sollt ee se verbidden. Och um Chrëschtmaart."

"Alwin, firwat sees de dat? D'Stäre si Liicht an der Däischtert. Si weisen eis de Wee a si si fir d'Mënschen alleguer do. Si gehéiere kengem eleng, si gehéieren eis alleguer. Dat ass dach Stäregläichheet! Demokratesch Himmelskierper, déi eist Liewe méi hell maachen, besonnesch elo am Wanter, wann d'Deeg sou kuerz sinn."

"Demokratesch Himmelskierper. Ech laache mech vreckt, Mara. A wou sinn se, wa Wolleken optauchen, wa Problemer kommen? Da verstoppen se sech hannendrun. Si sinn net nëmmen Angeber, mä och nach Feiglingen. Deng Stären. Kuck se. An elo zeréck bei de Glühwäin, et komme Clienten."

Den Alwin huet mat der Hand widdert déi hëlze Stäre gestouss, déi un hirem Stand um Chrëschtmaart houngen. Si sinn hin- an hiergeklunscht. D'Mara huet nogekuckt.

"Et ass net wouer, wat s de sees, Alwin. D'Stäre sinn och do, wann d'Wolleke virdrun hänken. Grad wéi d'Sonn. Si si keng Feiglingen, mir Mënsche mussen och eppes derfir maachen, datt mer eis d'Stäre kënne virstellen, hannert de Wolleken. Einfach esou kann een net no hinne gräifen."





Den Alwin huet am Wäi geréiert, deen elo scho gutt gedämpt huet an et huet och scho ganz würzig duerno gericht.



"Du wëlls no de Stäre gräifen? Dat wollten der scho vill, Mara. Pass op, datt s de der d'Fangeren net verbrenns. Autsch!" Den Alwin huet geflucht.

"Déi kann ee sech och um Glühwäi verbrennen", huet d'Mara gelaacht. "An do weess een, wéi wéi et deet. Mä wie weess dat scho bei de Stären. Et huet jo nach keen een ze pake kritt."



Den Alwin huet sech déi verbrannte Fangere geblosen.



"Mir deet dat hei wéi genuch. Ech muss mech net u Stäre verbrennen. U Plasma a Gas an Helium a Waasserstoff..."

"Oder Stärestëbs."

"Stärestëbs? Wat ass Stärestëbs?"

"Kleng Partikelen am Weltraum, déi net wéi fest Stären ausgesinn, mä aus esou Partikelen entsteet villes: Liewen, Wäermt, mir Mënschen ...", sot d'Mara.



Den Alwin huet wéi e Froenzeeche gekuckt.



"Sou géifs du et erklären, Alwin, ganz physesch. Ech menge Stärestëbs ass och metaphysesch. E bëssi Glanz, e bëssi Luucht, e bëssi Hoffnung, e bëssi Freed, e bëssi Wäermt a Léift."





D'Mara huet nach emol no uewe gekuckt, bis elo war d'Luucht nach kloer an d'Stären hunn nach ëmmer um däischteren Himmel geglënnert, mä kleng Wolleke waren do an hunn ugefaangen sech zesummenzezezéien.



Beim Stand koumen ëmmer méi Clienten sech nach emol waarmt Gedrénks sichen, et war déi lescht Stonn um Chrëschtmaart, well et war Hellegowend. D'Mara an den Alwin hu just nach Tase gefëllt an hunn net matkritt, wéi d'Wollekendecke méi déck gouf, wéi d'Temperatur erofgaang ass, wéi op eemol flauscheg Flacken erofgeseegelt koumen.



"Et schneit," huet e Kand anzwousch geruff,

"Wéi schéin", sot eng Fra "lo gëtt et awer nach e wäisse Chrëschtdag."





Lues a lues huet e wäissen Teppech de Buedem zougedeckt. Et ass ëmmer méi roueg ginn. De Chrëschtmaart huet zougemaach. A wéi d'Mara an den Alwin hir Bud zougespaart hunn, hu se gesinn, datt eng Sträif Schnéi bei hirer Dier ganz extra sëlwereg geblénkt huet, bal wéi Lametta.



"Bestëmmt Stärestëbs!", huet d'Mara geruff. "Da gräifen ech elo awer no de Stären!"



Den Alwin huet gegrinst. "Heiansdo muss een einfach u Saache gleewen", duecht hien. "A wann net op Chrëschtowend, wéini dann?"