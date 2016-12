© LGL

Hei hire Communiqué mam Titel "Science Club"

Une fois de plus, le département de mathématiques du LGL a été contacté dans le but d’offrir quelques séances de mathématiques ludiques aux membres intéressés du Science Club. Le Science Club offre des activités autour des sciences et des technologies aux jeunes âgés entre 11 et 18 ans. Ce club est le résultat d’une initiative du Musée national d’histoire naturelle du Luxembourg en collaboration avec l’Université du Luxembourg et est soutenu financièrement par le Fonds National de la Recherche.

Pour le premier rendez-vous de cette année, 18 jeunes entre 11 et 13 ans se sont inscrits pour participer à cette séance dénommée « la magie des mathématiques », qui s’est déroulée le 15 décembre 2016 au LGL.

Les professeurs de mathématiques du LGL ont créé deux ateliers, l’un portant essentiellement sur des considérations géométriques et l’autre sur des applications autour des nombres. Les jeunes étaient répartis en deux groupes. À tour de rôle, ils se sont rendus dans l’atelier de géométrie où ils se sont appliqués à réaliser des objets tridimensionnels ou des pavages étonnants, puis ils ont rejoint l’atelier d’arithmétique dans lequel ils ont appris à effectuer des opérations arithmétiques avec des méthodes de calcul rapide. Une dernière activité leur a donné une première approche à la théorie des jeux visualisée sur des tablettes de chocolat.

À l’issue des activités, les jeunes se disaient majoritairement fascinés par cette autre vision d’une branche, parfois trop abstraite pour nombre d’entre eux. Ils ont pris plaisir à participer à cette activité qui leur a procuré satisfaction et ils ont aussi pu découvrir que les mathématiques ne se réduisent pas seulement à ce qu’on apprend à l’école.