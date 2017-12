X

Le jeudi 7 décembre 2017, en présence du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, « Knuedler on Ice », installé sur la place Guillaume II jusqu’au 7 janvier 2018, a fait don de 300 tickets d’entrée gratuits aux associations Caritas, Croix-Rouge et Zesummen aktiv !, à la Fondation Maison de la Porte Ouverte et aux foyers pour demandeurs de protection internationale de l’OLAI.

La Ville de Luxembourg se réjouit de cette action de solidarité de « Knuedler on Ice » qui permettra aux DPI, aux personnes à besoins spécifiques ainsi qu’à d’autres personnes en situation sociale ou financière difficile au Luxembourg de profiter de cette animation hivernale exceptionnelle.