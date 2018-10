Den Téléthon ass eng karitative Initiative, fir ënnert anerem Donen ze sammelen, géint rare an neuromuskulär Krankheeten.

© Téléthon

An deem Kontext, krut d’Associatioun Alan-Maladies Rares e Freideg ënnert anerem e Scheck vun deene Responsabele vum Téléthon aus Frankräich iwwerreecht. Suen, déi virun allem de Leit mat rare Krankheeten hei am Land sollen ze gutt kommen.



D’Presidentin vun der Associatioun Alan Maladies-Rares, d’Shirley Feider-Rohen: Mir mussen eigentlech léieren, een neie Projet de vie op d'Been ze setzen. Déi meescht vun dëse Krankheete sinn net heelbar a sinn och nach progressiv, dat heescht den Zoustand verschlechtert sech. Bei verschidde Leit relativ séier, bei anere Leit kann dat méi lues virugoen. Dofir si mir u sech ganz bescheide mat eisen Erwaardungen, mir wëllen net emol onbedéngt direkt geheelt ginn, mir wäre scho frou, wann et Traitementer géinge ginn, déi dës Krankheete géingen e bëssen ausbremsen oder d'Symptomer agrenzen.





Extrait Shirley Feider-Rohen



Fir esouvill Donen ewéi méiglech ze sammelen, organiséiert den Téléthon hei am Land eng Hellewull Aktivitéiten. Dëst Joer goufe ronn 170.000 Euro gespent. An och bei der nächster Editioun hoffen déi Responsabel nees, vill Spenden ze sammelen. Vum 7. Dezember bis den 28. Januar ass den Téléthon d’nächst Joer hei am Land.