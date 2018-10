De Joe Thein war en Dënschdeg am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg, dat am Kader vun der Serie "5 Froen un", déi domat ofgeschloss ass.

5 Froen un: Lëscht 10 - Joe Thein vun Déi Konservativ (09.10.2018) De Joe Thein war en Dënschdeg am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg, dat am Kader vun der Serie "5 Froen un", déi domat elo ofgeschloss ass.

An de Froe goung et ënnert anerem ëm d'ADR, wou de konservative Spëtzekandidat seng politesch Karriär ugefaangen huet, ëm Patriotismus an d'Lëtzebuerger Sprooch, ëm en "Europa vun de Natiounen" an ëm de wirtschaftlech Wuesstem.