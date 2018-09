Waltaxi mam Marc Baum vun Déi Lénk (19.09.2018) Den Escher Gemengerotsmember an Deputéierte vun Déi Lénk, de Marc Baum, war Invité an der Emissioun Waltaxi. Ee vun de Sujeten: d'Finanzwelt zu Lëtzebuerg.

Waltaxi mam Marc Baum: Resumé vum Nadine Gautier



Et wier net an hirem Interêt, d'Finanzplaz ze zerstéieren, esou de Marc Baum vun Déi Lénk. Ma et misst een awer kucken, wat un der Finanzplaz schlecht ass an dat da verbesseren. D'Finanzplaz géif virun allem duerch Nichë liewen a wou déi Ultraräich net vill Steiere bezuelen. D'Aarbecht vun der Regierung, op deem Plang z'intervenéieren, wier minimal gewiescht, mengt de Marc Baum. Hei hätt Gambia just dat gemaach, wat déi europäesch Partner vun hir gefuerdert hunn. Am Allgemengen ass d’Nott, déi den Deputéierte vun Déi Lénk der Regierung géif ginn, eng ongenügend.Wann ee seet, elo hätt een no 30 Joer endlech eng Regierung ouni CSV, dann awer d'Fënster grouss oprappt an et kënnt net méi wéi dat, wat mer scho kannt hunn, geet dat net duer, fir eng aner Politik ze rechtfäerdegen.Een anere Sujet am Waltaxi war d'Aarbechtszäitverkierzung. An hei koum och den Iwwerraschungsgaascht an d'Spill: de René Winkin, Direkter vun der Fedil. Vill Parteien erkläre beim qualitative Wuesstem, dass een d'Aktivitéit zu Lëtzebuerg wëll héich halen, fir sech dat ze finanzéieren, wat ee sech wëll leeschten. Dat awer net méi mat enger Zuel u Leit, déi ganz rapid wiisst. Mat der Aarbechtszäitverkierzung gëtt awer genee dat gemaach: Fir déi selwecht Aarbecht muss ee méi Leit hunn.Déi Lénk proposéieren dowéinst e Modell, dee bis 2030 geet. Een Argument, dat ganz dacks vum Patronat kënnt, et kéint ee bei enger Verkierzung vun der Aarbechtszäit mat vollem Lounausgläich u Kompetitivitéit verléieren. An Däitschland, besonnesch am industrielle Beräich, gëtt et scho laang eng 35-Stonne-Woch an et géif iwwert eng 28-Stonne-Woch verhandelt ginn, ouni volle Lounausgläich an op fräiwëlleger Basis.

