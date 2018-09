Am Waltaxi mam Jean Asselborn vun der LSAP (26.09.2018) Ausseminister ass een Job, wou ee vu virera mat Réckschléi muss eens ginn. Dat sinn d’Wierder vum Lëtzebuerger Chef-Diplomat Jean Asselborn.

De Jean Asselborn war e Mëttwoch Invité an der Emissioun Waltaxi an huet do net nëmmen iwwert d'Defien a sengem Job, mä och iwwer seng grouss Passioun, de Vëlossport, geschwat.





Waltaxi mam Jean Asselborn: Resumé vum Nadine Gautier



Wéi ee Gewiicht huet de Grand-Duché op d'Aussepolitik a wat kann eist klengt Land do ausriichten? Do mengt den Ausseminister, datt mir eis Verantwortung an der Haaptsaach iwwerhuele konnten, well Europa eist dëst erméiglecht huet. Wann Europa net wier, séize mer iergendwou am Eck an et géif keen eis ëm Rot froen. Et hätt een eng Verantwortung, fir eis Wäerter ze verdeedegen.Anere Sujet d’Europafeindlechkeet, zum Beispill an Italien. Oder och nach déi éisträichesch Presidence, wou de Jean Asselborn éischter ee méi nuancéierte Bilan zitt. Déi Leit, déi op de Schëffer sinn, do huet Frankräich, Spuenien a Malta all Land gefrot, fir 5 bis 10 Leit ze huelen. Wann een d'Presidence huet, dann hëlleft een a méi hätt hien net gesot. Falsch wier dat jo net gewiescht.Op d’Fro vun engem Nolauschterer dann huet, de Jean Asselborn e bësse gereizt reagéiert. Den Auditeur wollt nämlech vum Chef-Diplomat wëssen, firwat dee géint d’Lëtzebuerger Sprooch wier. De Jean Asselborn betount, hien hätt näischt géint Leit, déi eis Sprooch verdeedegen, au contraire. Et dierf een awer net d'Sprooch als eppes gesinn, dass wann ee se kann, eppes Besseres ass.Als Ausseminister steet de Jean Asselborn tëscht der nationaler an der internationaler Politik. Dat wier ee Spagat. Ma wat d’Chamberwalen ugeet, betount de fréiere Stengeforter Buergermeeschter, datt hien dann an d’Pensioun geet, wann d’Wieler dat esou entscheeden, hien hätt de Poste vum Chef-Diplomat net gepacht.