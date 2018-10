Haut den Owend um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

D'kommunistesch Partei an d'Piraten hunn an alle 4 Bezierker komplett Lëschte fir d'Chamberwale presentéiert.



An der Emissioun Waltaxi mam Ali Ruckert vun der KPL an dem Sven Clement vun de Piraten Lëtzebuerg geet et en Donneschdeg den Owend op Télé Lëtzebuerg ënnert anerem ëm de Rôle vun de klenge Parteien an eisem demokratesche System an hir Propose fir dës Walen.



An engem Punkt si sech béid Politiker séier eens. Déi zwou Parteie wëllen de Sprong an d’Chamber packen a sinn der Meenung, datt méi Parteien an der Chamber fir eng besser Diskussiounskultur géife suergen.

Nieft Kritik un der aktueller Politik si béid Politiker op hir konkret Proposen agaangen.



Den nächste Waltaxi leeft en Donneschdeg den Owend ëm 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu, wou d'Emissioun duerno wéi ëmmer am Replay ze fannen ass.





