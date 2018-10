D’Walcampagne ass net esou spannend, wéi een sech dat hätt kënnen erwaarden. Dat ass de Constat, deen den Historiker Denis Scuto an der Emissioun “Waltaxi” op der Televisioun gesäit. Et hätt ee kënne vun enger waarmer Phase ausgoen, do wier awer näischt komm. Vu Visiounen a Kreativitéit wëll den Denis Scuto mol iwwerhaapt net schwätzen.





Et gi keng wierklech Differenzen tëscht de Parteien. Déi wieren au Contraire, wa se an de Medien da bis op eneentreffen, net op Konfrontatioun aus, mä verweise just op déi kleng Ënnerscheeder, fir esou wahrscheinlech d’Wielerschaft ze berouegen.



Ma ee Sujet dee besonnesch ervirgestach ass an op dee praktesch jiddereen opgesprongen ass, wier d’Nationalitéit an déi Lëtzebuerger Sprooch.

Wann ee sech verschléisst, kéint dat de Friemenhaass favoriséieren. An deem Kontext koum en Donneschdeg och de Walkampfthema d’Lëtzebuerger Sprooch op. "Hannert dem Asaz fir d’Sprooch, dem iwwerdriwwenen Asaz fir d’Sprooch verstoppt sech ganz dacks Friemefeindlechkeet." Seet de Soziolog Fernand Fehlen. D’Wieler géifen dat awer mierken. D’Parteien wiere gutt bedéngt, aner Themen an Ugrëff ze huele fënnt de Fernand Fehlen.

Lëtzebuergesch als Friemsprooch géing elo geléiert ginn, dofir wier et falsch ze soen: d'Lëtzebuerger an hir Sprooch an d'Auslänner an dat Franséischt.

D’Parteie sinn net ganz éierlech, verstoppe Realitéiten, huet den Historiker Denis Scuto dann en Donneschdeg gemengt, wéi et ënnert anerem iwwert de Wuesstem goung. All déi, déi de Wieler soen, si géingen et fäerdegbréngen, dass manner Wuesstem géing kommen, déi géingen d'Wieler beléien, esou nach den Denis Scuto.

