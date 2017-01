D'Miss France vum leschte Joer gouf an der Nuecht op e Méinden op de Philippinnen zu der Miss Universe 2017 gekréint. Déi jonk Fra vu 24 Joer kënnt vu Lille an huet d'Miss Haïti an d'Miss Kolumbien hannert sech gelooss.

Et war déi 65. Editioun vun der Miss Universum.