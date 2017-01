Reportage: de Stellewäert vun der Foto am Selfie-Zäitalter (31.01.2017)

Wann fréier eng Meeschterprüfung en gudden Fotograf ausgezeechent huet geet haut dacks en Smartphone an en Instagram-Account duer. Ma wat ënnerscheeden e Professionellen vun engem Handy-Knipsert a wéi e Generatiounswiessel gëtt et an der Fotografie?