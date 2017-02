© RTL Archivbild

Réimecher Stréimännchen

Buergbrennen

D'Fuesent huet schonn eng laang Traditioun zu Lëtzebuerg, an deem Sënn gehéieren déi vill Baler fir Grouss a Kleng, sou wéi déi sëlleche Kavalkaden uechtert d'Land schonn zum feste Bestanddeel vun der geckeger Zäit.All Joer um Äschermëttwoch gëtt zu Réimech de "Stréimännche" verbrannt.Start: 19.30 Auer beim Café Fuesend zu Réimech bei der Place Nico Klopp.Iwwerall uechtert d'Land gëtt um Weekend vum Faaschtsonndeg, och Buergsonndeg, e grousst Feier gemaach, dat e symbolescht Verbrenne vum Wanter duerstellt.

D'Kavalkaden op ee Bléck:



Fuesbaler



Start: 14.30 Auer an der Roite de GilsdorfArrivée: 18.00 auer beim Centre Culturel "Al Seeërei"Kannerkavalkad zu KälStart: 14.30 AuerEscher KavalkadeStart: 14.30 Auer op der Place Victor HugoArrivée: 17 Auer op der GemengeplazStart: 18.13 Auer Réimecher Kavalkad

Start: 14.30 Auer an der Lëtzebuerger StroossArrivée: 16 Auer beim Pavillon St. Remy





Evenementer



- Fuesparty an der Giewelerstuff "Beim Franky"- Alweiber am Wäikeller zu Réimech- Gees de Bal zu Elléng am Centre MartialisMega Fues-Stëmmung an 3 Caféen M Carnival am "M Club"- Gaudi am Stall Carnival Edition, zu Wickréng beim HollännerMini Bieles am Jumm- 50 Joer Bieles am Jumm

- Kannerfuesbal am Centre Culturel GewännchenAltweiberbal zu HabschtFuesgaudi (24. Februar), Clochard's-Bal (25. Februar), Mini Clochard's-Bal (26. Februar) Musel am Dusel zu Schwéidsbeng Fräeschebal zu Bettenduerf RTL Fuesfiesta zu Iechternach Kanner-Fuesparty mam Fausti zu Téiteng an der SchungfabrikPyjamasbal zu ÄischenKapesëtzung Fues-Revue (18. Mäerz)





Fuesent on Ice 2017 : denvu 14 bis 21 Auer op der Kockelscheier