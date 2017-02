Säi Liewensstil soll den Johnny Depp an de Bankrott gedriwwen hunn.

Zwou Milliounen am Mount fir ze liewen

Seng Berodungsfirma fuerdert elo Millioune vun him. An dat wéinst onbezuelte Rechnungen. Hie soll elo senger Berodungsfirma 4,6 Milliounen ginn. Dat si Suen déi e sech vun hinne geléint hat.Den 53 Joer ale Schauspiller huet 75 Millioune fir seng 14 Haiser ausginn, dorënner ass e Schlass a Frankräich an Immobilien op de Bahamas, e puer Haiser zu Hollywood, LA a Kentucky.