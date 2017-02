Lëtzebuerg huet hei eng Nationalequipe an déi konnt sech no nëmmen engem Joer fir de RoboterCup a Japan qualifizéieren.

D'Robotere spille Football (03.02.2017) No nëmmen engem Joer huet d'Lëtzebuerger Nationalequipe sech fir de RobotCup 2017 a Japan qualifizéiert.

Et brauch ville Stonnen un Aarbecht fir dass dann d'Roboteren och um Enn dat maachen, wat se sollen. An dat wär de Ball erkennen, Passe maachen an natierlech och Goaler schéissen.Déi vill Aarbecht, déi d'Studente bis ewell an de Projet gestach hunn, huet sech gelount. Vum 25. bis den 30. Juli geet et fir si elo a Japan op de RobotCup.