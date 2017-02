© everysecondcount.eu

Alles huet ugefaange mam Video vun der hollännescher Satire-Show ""Zondag met Lubach". De Moderator präziséiert, et hätt een et elo verstane mat deem "America first" awer "Holland kéint dann net un zweeter Plaz kommen?". Fir dat z'ënnersträichen erkläert hien op Trump-Manéier an engem Video, firwat Holland dat beschten europäescht Land ass.

No Holland koum d'Schwäiz. Dat u sech neutraalt Land wollt dat natierlech net op sech setze loossen, schliisslech wiere si dat beschte Land hannert Amerika, mat Argumenter wéi: Och d'Schwäiz hätt seng Fraen ëmmer gläich behandelt an d'Biergerrechter begrapscht mat der Ausso "they let us do it, it war great". Bei hinne géifen et och keng Mexikaner ginn - "it's terrific." An d'EU? "We hate it too."

No der Schwäiz huet sech dann och Däitschland beruff gefillt, sech hanner Amerika ze gesinn. De Jan Böhmermann huet de Bilan gezunn a weist a sengem Clip, wisou et soll heeschen "America first. Germany second". Däitschland hätt jo eng groussaarteg Geschicht an e groussaartege Führer - "he made Germany great again". Zwee Weltkricher hätt Däitschland jo och scho gewonnen a mat Maueren géife si sech auskennen.

Och bei Eldoradio hu se ugefaangen un engem Luxembourg-Second-Video ze schaffen. Et dierf ee gespaant sinn.