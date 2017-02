X

D'Michèle Machado ass also elo an der Saison 17/18 Péitenger Prinzessin Michèle I. un der Säit vum Prënz Semin I.Op der Prinzess Night vum KaGePe, e Samschdeg 4.2.2017, war alt nees déi gewinnt super Stëmmung am ausverkaafte Festsall vum Hotel Threeland zu Péiteng. Et gouf kal a waarm z'iessen a mat der Musek vum Käpt'n Ändä, dem Matrous K1000, dem Lisa an den Hüette Maria a Susana hunn d'Gäscht hier Kalorien nees ewechgedanzt.Ee vun den Highlighte vum Owend war och et neit Lidd fir d'Péitenger Fuesent aus der Fieder vum Guy Brecht mam Titel "Mär sinn alleguer hei gebuer".