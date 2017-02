D'Fangere pechen an et huet ee bal ëmmer duerno e schlecht Gewëssen, well een der ze vill giess huet ... ma 46% vun de Leit hunn uginn, dass se fir d'Fuesent ganz gär hieriessen. Der Etude vun TNS Ilres no, géif déi Freed awer mam Alter ofhuelen, just en Drëttel vun de Befrote Leit hat méi wéi 65 Joer.Wat nach relativ beléift ass, sinn d'. 18% hunn uginn, dass se ganz gär op eng ginn. An zwar zu Lëtzebuerg an am Ausland.17% vun de befrote Leit maache mat beim Verbrenne vum, eng Traditioun an där ee souzesoen déi béiss Geeschter vum Wanter verbrennt.Bei méi eelere Leit weist sech den Interêt fir d'Fuesent, der Etude no, op eng aner Manéier. 1 vun 3 Persounen iwwer 65 huet uginn, dass se gärekuckt.13% vun de Leit, déi befrot goufen, ginn opan nëmmen 9% vun de Leit verkleede sech.Den Detail vun der Etude um Site vun TNS Ilres