14.300 Leit vu 174 Nationalitéiten, déi an 191 Länner wunnen, sinn iwwert 43 verschidden Aspekter befrot ginn.Der Ëmfro no sinn déi sécherst Länner fir Expatriéierter iwwert Europa, Asien an de Noen Oste verstreet.Hei ass d'Top 11:11.: D'Liewen ass hei net deier an d'Kriminalitéit ass relativ niddreg.10.: Hei ass d'Satisfaktioun op den Aarbechtsplaze zimlech héich, et gëtt flott Carrièren an et ass eng vun de sécherste Plazen op der Welt.9.: 7 vun 10 vun de befrote Leit soten, dass Sécherheet e Pluspunkt ass.8.: D'Land, wat aus zwou Insele besteet, ass de befroten "Expats" no, eng vun de rouegste Plazen op der Welt.7.: Zemools fir Leit mat Famillen ass Norwegen e gudde Choix.6.: D'Land ass räich an d'Kriminalitéit ass net héich. D'Leit soen och, dass et relativ roueg ass.5.: Relativ beléift bei briteschen "Expats" wéinst dem Wieder.4.: Déi befrote Leit hunn d'Land wéinst der niddreger Kriminalitéit gutt bewäert.3.: D'Land huet Efforte gemaach, fir Leit unzezéien an huet och bei deene Leit, déi elo do liewen a schaffen e gudde Ruff, well et roueg soll sinn.2.: D'Insel ass räich an d'Kriminalitéit niddreg.1.: Well mer nëmmen eng kleng Populatioun hunn a relativ wéineg Kriminalitéit, ass Lëtzebuerg hei op der éischter Plaz.