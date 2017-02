Schwaarz-wäiss Pinguin a Südafrika. © afp

D'Déier ass e Joer al, 55cm grouss a weit 5 Kilo. Et huet och eng Mark mat der Nummer 53 an en Identifikatioun-Chip a kann dofir och net verkaf ginn.Obwuel ronderëm d'Perch eng Mauer an en elektreschen Drot ass, geet d'Police dovun aus, dass d'Déier matgeholl gouf.Mat aller Wahrscheinlechkeet, ass de Pinguin einfach erausgehuewe ginn.D'Mataarbechter aus dem Déierepark hoffen, dass de Pinguin geschwënn opdaucht, well säi Liewe kéint a Gefor sinn.