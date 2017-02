U sech gëtt et zu Deggendorf näischt Besonnesches ... bis op d'Spidol, an dat suergt aktuell fir vill Schlagzeilen a ganz Däitschland.Am Donau-Isar-Klinikum sinn aktuell 76 Infirmièren an aneren Ëmstänn, dat huet d'Deggendorfer-Zeitung Enn Januar geschriwwen. An der Uertschaft gëtt iwwer e besonnesch fläissegen Dokter spekuléiert a gegrinst.Ma esou lëschteg dës Nouvelle och ass, steet d'Spidol virun engem grousse Problem, well an den nächste Wochen a Méint déi 76 Infirmièren all an de Congé de Maternité wäerte goen. Dëst ass e grousse Chiffer, wann ee bedenkt, datt ronn 850 Leit als Fleegepersonal do schaffen.