An engem Dekret vum Staat heescht et, datt sech d'Awunner op all méiglech Naturkatastroph solle virbereeden, dozou zielt och eng Zombie-Apokalypse.

© AFP (Archiv)

Obwuel et wéi e Witz klengt, ass et dem US-Bundestaat Illinois eescht. D'Leit missten op all méiglech Naturkatastroph virbereet sinn, dozou zielt fir si och eng Zombie-Apokalypse.Den Oktober 2017 ass offiziell den "Zombie-Virbereedungs-Mount", op der Säit vum Gouvernement vun Illinois fënnt een den Detail, zu dësem Mount.D'Erklärung, wisou d'Leit sech grad op Zombie preparéiere sollen, ass u sech ganz simpel. Wa si wëssen, wat se bei enger Zombie-Apokalypse maache sollen, wësse se och, wat se bei aneren Naturkatastrophe maache sollen. Zu de Moossnahmen, déi een treffe soll, gehéiert och, datt ee Waasser an Iessen fir op d'mannst 72 Stonne soll am Haus hunn.