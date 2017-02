© AFP Archivbild

De fligerbegeeschterten Hollywoodstar Harrison Ford ass bei der Landung op engem kalifornesche Fluchhafen nëmmen knapp engem schwéieren Accident entgaangen. Wéi NBC mellt, hätt de 74 Joer alen Hobbypilot während der Landung op den John Wayne Airport an Orange County eng Startbunn mat enger Landebunn verwiesselt. Den "Indianer Jones"-Star ass deemno iwwert eng Boeing 737 mat 116 Passagéier geflunn. Geschitt ass dobäi allerdéngs kengem eppes."Sollt déi Passagéiermaschinn do ënnert mir sinn?", huet de Ford säi Fluchlots no dem riskanten Manöver anscheinend gefrot, sou d'NBC. Als Quell huet sech de Sender op Opnahme beruff, déi aus dem Kontrollzenter vum John Wayne Airport koumen, dee ronn 70 Kilometer südlech vun L.A. läit.De Spriecher vun der amerikanescher Fluchsécherheet FAA Ian Gregor confirméiert, datt de Fall géing ënnersicht ginn. Weider huet de Gregor gesot, dass d'Fluchlosten enger Maschinn vum Typ Aviat Husky de Méindeg de Mëtten eng Landeerlaabnis op der Bunn 20L erdeelt hätten. De Pilot hätt d'Uweisunge richteg widderholl, mä wär dann awer op der parallel verlafener Startbunn gelant an hätt dobäi d'Passagéiermaschinn iwwerflunn.Trotz allem konnt d'Boeing just e puer Minutte méi spéit Richtung Dallas starten. An den USA reechen d'Strofe fir Landungen op Startbunne vun einfache Verwarnunge bis zum Entzuch vun der Fligerlizenz.De Ford huet schonn e puer Fligeraccidenter mat just e puer Schrummen iwwerstanen. Vrun zwee Joer huet sech de Schauspiller, deen Oldtimer-Fligere sammelt, bei enger Brochlandung op enger Golfplaz mat engem Fliger aus dem 2. Weltkrich den Aarm gebrach an e puer Kappblessuren erlidden.1999 hat hien en Accident mat engem Helikopter an een Joer drop huet hie mat enger Beechcraft Bonanza-Maschinn noutlande missen. Eegenen Aussoen no huet de Ford scho méi wei 5.200 Fluchstonnen absolvéiert. Hien dierf mat Fligeren, Waasserfligeren an Helikoptere fléien.