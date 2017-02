Humboldtpinguinen am Déierepark Mannheim

Un Hand vu senger Markéierung konnt een d'Déier identifizéieren. Et handelt sech ëm dee Pinguin, deen e Samschdeg aus dem Déierepark zu Mannheim geklaut gouf. Déi däitsch Zeitung "Rheinpfalz" huet geschriwwen, datt de Pinguin gekäppt gi wier. D'Police hätt dëst awer nach net confirméiert.Den Direkter vum Park an d'Mataarbechter si schockéiert. "Einen schlimmeren Ausgang hätte der Vorfall um unseren verschwundenen Pinguin nicht nehmen können" sou den Direkter Joachim Költzsch. "Wir alle, vor allem unsere Tierpfleger, die sich tagtäglich um das Tier gekümmert haben, sind erschüttert. Erschüttert über den Tod, aber auch erschüttert über so wenig Achtung im Umgang mit Lebewesen.“De Parquet vun Mannheim huet elo eng Enquête opgemaach. D'Déierendokter hunn de Kadaver analyséiert a konnten ausschléissen, datt de 5 Kilo schwéiere Pinguin vun engem wëllen Déier attackéiert an doutgemaach gouf.