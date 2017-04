© AFP

Et ass Traditioun, datt Kanner a Familljen op Ouschterméindeg ronderëm d'Wäisst Haus no Ouschtereeër sichen. Dat weess och den neie President Donald Trump. Zanter dem Enn vum 19. Joerhonnert gëllt dës Traditioun, déi dëst Joer fir déi 139. Kéier ofgehale gouf.Éier den Donald Trump de Leit awer frou Ouschtere gewënscht huet, sot hien a senger Riet, datt d'USA eng Natioun wäert ginn, esou staark, wéi nach ni. An dofir wier een op engem gudde Wee. Obwuel d'Wieder net gutt war, huet sech d'Famill vum President ënnert d'Vollek op der Südwiss virum wäissen Haus gemëscht an u verschiddene Aktivitéiten deel geholl. D'Melania Trump huet ënner anerem aus engem Kannerbuch virgelies.Agefouert gouf dat sougenannten "White House Easter Egg Roll" vum US-President Rutherford B. Hayes am Joer 1878. Deemools sinn d'Kanner eng Course gelaf an hu misse mat engem Läffel bemoolten Eeër iwwer de Wuess rullen.