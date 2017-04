Him gëtt sexuell Belästegung reprochéiert. No enger grëndlecher an detailléierter Iwwerpréiwung vun de Beschëllegunge wier sech de Sender mam Betraffenen eens ginn, dass dësen ophält bei Fox News ze schaffen. Dat huet d'Chaîne bekannt ginn.



D'New York Times hat do virdrun gemellt, dass de Bill O'Reilly a Fox News net manner wéi 13 Milliounen Dollar u fënnef Fraen bezuelt hätten, fir dass des näischt sollte soen.



De Presentateur ass eent vun de bekanntsten Televisiounsgesiichter an den USA.



Fox News gëllt als een éischter konservativen agestallte Sender.