Eng iwwerraschend Decouverte huet e Pianostëmmer aus London deslescht op der Aarbecht gemaach. Ënnert dem Klavier vun engem ale Piano huet de Glécklechen ëm déi 900 Gold- a Selwermënzen aus der Zäit vun der Kinnigin Victoria fonnt. Wéi de British Museum matdeelt, gouf den Expert Martin Rickhouse geruff, fir een iwwer honnert Joer ale Piano ze stëmmen, deen enger Schoul gespent gi war.Wou de Rickhouse d'Tasten ausgebaut huet, ass him en Huelraum ënnendrënner opgefall, an deem e puer Stoffsäckelcher an eng Lieder-Bourse loungen. Wéi de Musée matdeelt, sinn d'Mënzen an der Zäit tëscht 1847 an 1915 gepräägt ginn an hunn en aktuelle Wäert vun 330.000 bis 550.000 Euro. Et ass de gréisste Entdeckung vun där Aart bis elo a Groussbritannien.Et wiere wahrscheinlech d'Erspuernisser vun engem ganze Liewen, déi Enn der 20er Jore verstoppt gi waren. Dat konnt een un enger Reklamm aus der Zäit erkennen, déi ëm ee vun de Säckelcher gewéckelt gi war.D'Experten hunn no de rechtméissege Besëtzer gesicht, mee d'Donateuren, déi d'Instrument 1983 fir hir Kanner kaf haten, konnten net lokaliséiert ginn. De Schatz geet deemno an de Besetz vun der britescher Kroun iwwer, de Pianostëmmer an d'Schoul kréien allerdéngs eng generéis Belounung ausbezuelt.