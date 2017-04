© afp

Op engem Laangstreckefluch iwwert den Atlantik ass eng Risekanéngchen un engem ongekläerten Doud gestuerwen. Dat 90 Zentimeter laangt Déier war u Bord vun enger Boeing 767 ënnerwee vu London op Chicago. Et war um Wee fir bei säin neie Besëtzer, deen net nëmmen "zimlech bekannt", mee nom Virfall och onheemlech betraff wier.



Den 10 Méint ale Simon war um beschte Wee, déi gréisst Kanéngche vun der Welt ze ginn. Sai Papp, den Darius, ass 1,32 Meter laang ginn, wéi dem Simon seng d'Ziichterin matgedeelt huet.



De Simon ass dräi Stonnen viru sengem Vol nach vun engem Déierendokter ënnersicht ginn a wier dee Moment nach "fit wéi eng Turnschlapp" gewiescht. "Et ass eppes ganz Komesches geschitt an ech well wësse wat" huet dem Simon seng Ziichterin Annette Edwards de Mëttwoch gesot.

United Airlines bedauert de Virfall a wëll d'Ugeleeënheet ënnersichen. D'Fluchgesellschaft war zënter Mäerz ëmmer erëm wéinst verschiddenen Tëschefäll an de Medien. De 26. Mäerz huet United zwou Fraen net matfléie gelooss, well se Leggins unhaten, kuerz drop huet d'Gesellschaft Schlagzeile gemaach, well se engem Passagéier, deen wéinst Iwwerbuchung net matfléie konnt, d'Nues gebrach hunn. Elo huet United Airlines eng vun de weltgréisste Kanéngercher um Gewëssen.



Wéi den US-Verkéiersministère matgedeelt huet, sinn am Joer 2015 35 Déiere während dem Fluchtransport gestuerwen, dovun eleng 9 bei United Airlines. Domatter si si den traurege Gewënner an där Kategorie.



RIPSimon