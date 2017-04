Ëm dës Fro huet sech e Samschdeg alles op der "Fashion Revolution" an de Rotondë gedréint. Do waren d'Kleeder d'Haaptthema!

Méi wéi 92 Länner maache bei der "Fashion Revolution" mat, dëst Joer da fir d'éischt och Lëtzebuerg!

"Fashion Revolution" an de Rotonden



Ronn 1.100 Leit sinn am Abrëll 2013 gestuerwen, wéi zu Dhaka am Bangladesch eng Kleederfabrick zesummegefall ass. Dorops hin gouf an England d'"Fashion Revolution" gegrënnt. D'Missioun vum Mouvement ass kloer, erkläert d'Stylianee Parascha, Coordinatrice vum Projet zu Lëtzebuerg. Et géing an éischter Linn drëms goen, de Client fir seng eege Kleeder ze sensibiliséieren an d'Fro opzewerfen: "Who made my clothes?" - An ënnert wéi engen Ëmstänn goufe meng Kleeder hiergestallt?

Manner akafen, dofir awer besser Saachen, also drop oppassen an um Etikett noliesen, wat een do keeft – dat réit de Karel Lambert de Leit. Him gehéiert e Buttek fir organesch a fair Kleeder.

Zu Lëtzebuerg fänken d'Leit ëmmer méi u sech ze froen, wou hir Saachen hierkommen, sou de Karel Lambert.

E Workshop fir strécken ze léieren oder eng Table Ronde iwwer nohalteg Kleeder; op der "Fashion Revolution" stoung vill um Programm.