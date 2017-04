Amplaz vum President huet e Comedian vun der Daily Show d'Ried am Sall gehalen. Kee wéilt dësen Job maachen, duerfir misst elo en Awanderer dat iwwerhuelen, sot den Hasan Minhaj, dee Moslem ass an indesch Originnen huet.



Hie géif d'Polit-Serie "House of Cards" elo wéinst den turbulenten éischten 100 Deeg vum Donald Trump kucken, fir sech z'entspanen.



Um Correspondents' Dinner zu Washington trëtt den amerikanesche President gemenkerhand selwer mat vill Selbstironie op. E Barack Obama huet sech zum Beispill ëmmer eng Freed draus gemaach, vun de Korrespondenten sech d'Levitte liesen ze loossen.



Den Donald Trump dogéint hat kuerz no senger Vereedegung schonn annoncéiert, datt hien net géif dohinner goen. De leschte US-President, deen net um "White House Correspondents' Dinner" war, hat eng gutt Excuse: de Ronald Reagan war 1981 puer Woche virdru vun engem Attentäter ugeschoss ginn ...