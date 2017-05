Et ass e risege Labo. Eng Plaz wou een d’Wëssenschaft upake kann. Am neie Science Center zu Déifferdeng weie mer puer Experimenter.



En Zuch, deen iwwer d’Schinne schwieft. Eng iwwerraschend optesch Illusioun. An de faradaysche Käfeg, an deem ee viru Blëtzer sécher ass.



Da léiere puer Leit kennen, déi vum Blëtz getraff goufen.



An de Mister Science wëll mat engem Looping am Fliger beweisen, datt d’Waasser am Glas bleift, och wann ee sech domat op d’Kopp dréint.





Pisa: d’Zukunft ass magnéitesch!? (30.04.2017) Wéi zwee Schüler mat hirem elektromagnéiteschen Auto den Transport verännere wëllen.

Pisa: Dat kann dach net sinn! (30.04.2017) Optesch Täuschungen déi jidderee wäerten iwwerraschen.

Pisa: Blëtzschlag iwwerlieft! (30.04.2017) Firwat puer Spadséiergänger an engem Donnerwieder ganz vill Chance haten.

Pisa: de Mister Science ass op der Kopp! (30.04.2017) Bleift d’Waasser och am Eemer wann een domat am Fliger e Looping flitt?

PISA de Wëssensmagazin (30.04.2017) Faszinatioun Physik - Komplizéiert Saachen einfach a witzeg erkläert.

Hei och nach emol déi ganz Emissioun: