Dës Zomm huet de Closer-Affekot Paul-Albert Iweins an Dënschdeg beim Prozess géint zwee Responsabel vun der Lifestyle-Zäitschrëft an zwee Paparazzien zu Nanterre a Frankräich genannt. Den Ugeklote gëtt wéinst den 2012 verëffentlechte Brëscht-Fotoe vum Kate eng Verletzung vun hirer Privatsphär virgeworf.



D'Uerteel gëtt fir de 4. Juli erwaart.



An enger Erklärung vun hirem Affekot, weise sech de Prënz William a seng Fra schockéiert iwwert d'Verëffentlechung vun den Opname viru knapp 5 Joer. Besonnesch nogaang wier et hinnen, well et un d'Ëmstänn ëm den Doud vum William senger Mamm Diana erënnert. D'Lady Di war 1997 zu Paräis bei der Flucht viru Paparazzie bei engem Autosaccident ëm d'Liewe komm.



Mat der Verëffentlechung vun den Oben-Ohne-Biller vum Kate hat "Closer" am September 2012 weltwäit fir Schlagzeile gesuergt a sech mam britesche Kinnekshaus e grousse Feind gemaach. Déi mam Teleobjektiv geknipste Fotoe hunn d'Kate nëmmen an der Bikinisbox op der Terrass vun hirem Luxus-Domizil an der Provence gewisen.



D'Fotoe mat der Ënnerschrëft "Oh my god!" hat donieft och nach dee penibele Kommentar "D'Kate léisst seng Brëscht vun der Sonn an der Provence heemelen" oder "Eng Fra, déi sech an hirem Kierper wuel fillt a virun hirem Mann näischt ze verstoppe brauch".



No der Verëffentlechung huet déi franséisch Justiz séier reagéiert an eng weider Verbreedung verbueden. Zäitgläich hunn de William an d'Kate eng Plainte deposéiert.



Deemno musse sech nieft der Closer-Chefredactrice Laurence Pieau an dem deemolege Chef vum Verlag Mondadori, Ernesto Mauri, och d'Paparazzien vun enger Foto-Agence zu Paräis viru Geriicht veräntweren. Si bestreiden allerdéngs d'Fotoe gemaach ze hunn. Géint des Ausso schwätzt awer de Fait, dass déi franséisch Police duerch en Ofgläich vun den Handysdaten an den Hotelreservatiounen beweise kann, dass d'Fotografe deemools an der Géigend waren. Opfälleg wier och hiert Akommes no der Verëffentlechung.