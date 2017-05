Am Lenox Club Lëtzebuerg war e ganz besonneschen Dj op Besuch: de Frederico Gardenghi. Wat hien esou besonnesch mécht, de jonken Italiener huet eréischt 12 Joer an hien ass an der elektronescher Musekszeen mëttlerweil eng Referenz.



Am Alter vu 5 Joer huet de Frederico mat deejayen ugefaangen an Optrëtter virun engem gréissere Public si souguer scho Routine. Ma seng schoulesch Leeschtung kënnt trotz senger Carrière an dem ëmmer gréissere Bekanntheetsgrad net ze kuerz. Ginn d'Punkten erof, dierf hien net opleeën.



© RTL Télé Lëtzebuerg