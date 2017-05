Wien huet scho gär wann eppes schif leeft? Sou munch Mëssgeschécker begéint een awer ëmmer nees am Alldag. An deem Sënn gëtt et och ee Video.

Klappt eppes net sou wéi gewollt, ass d'Harmonie zerstéiert an de Chaos perfekt.Den Ament mécht grad e Video op YouTube d'Ronn, dee besonnesch dem Perfektionist staark Nerven ofverlaangt. A knappe 5 Minutten huet den Auteur kleng Pannen, onerwaarten negativ Reaktiounen an aner kleng Onstëmmegkeeten, déi engem am Alldag duerchaus passéiere kënnen, zesummegeschnidden a spillt do mat der Emotionalitéit vun deene Mënschen, déi et gär méi genee hunn.

De Film nennt sech “The Most Unsatisfying Video in the World ever made” a gouf ëmmerhin iwwer 1,8 Milliounen Mol ugeklickt.

Ze gesinn sinn typesch Malheuren: