RESULTS 2017

BAR

Best Bar Apéro

PRESENTED BY MOËT & CHANDON

1. PANAME

2. BUVETTE

3. GO TEN

Best New Place

PRESENTED BY PADRE AZUL

1. PANAME

2. BELLAMY

3. BAR ROUGE

Best Pub

PRESENTED BY SOL CERVEZA

1. PYGMALION

2. OSCAR’S

3. BLACK STUFF

Best Barman

PRESENTED BY JÄGERMEISTER

1. PIERRE (Ënnert de Steiler)

2. DINO (Zulu Blanc)

3. OCTAVIAN (Franz)

Best Barmaid

PRESENTED BY COINTREAU FIZZ

1. MANON (Rock Box)

2. FIORELLA (Coppers)

3. ANAÏS (Bellamy)

Best Bar Clubbing

PRESENTED BY RED BULL

1. ËNNERT DE STEILER

2. DE GUDDEN WËLLEN

3. PALAIS

Best Bar Clubbing – Prix du Public -

PRESENTED BY MOËT & CHANDON

1. GLOSS

2. FABRIK

3. HITCH

Best Bar Out of the City

PRESENTED BY HENDRICK’S GIN

1. VAGABOND BARRR

2. COPPERS

3. BOOS BEACH CLUB

Best Wine Bar

PRESENTED BY IMMMO LUXEMBOURG

1. VINS FINS

2. VINOTECA

3. DIPSO