X

D'Frae waren dëst Joer bei den MTV Movie and TV Awards gutt vertrueden: D'Emma Watson gouf fir seng Duerstellung vum Belle an "Die Schöne und das Biest" zur beschter Schauspillerin an engem Film gewielt. Och d'Millie Bobby Brown, dat d'lescht Joer duerch seng Roll an der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannt ginn ass, huet ofgeraumt. Et ass dat éischt Joer, an deem Acteuren an Actricë sech an de selwechte Kategorië géigeniwwer gestanen hunn. Ausserdeem si fir déi éischt Kéier och Fernsehproduktioune mat an d'Selektioun opgeholl ginn.



A hirer Ried huet d'Emma Watson en Thema ugesprach, wat hir besonnesch um Häerz läit. Di 27 Joer al Britin, déi fir hiren engagéierten Asaz fir Fraerechter bekannt ass, huet iwwert hir Roll gesot, datt dem Belle ëmmer ageriet gouf, "datt eis Welt méi kleng ass, wéi hat se gesäit, mat wéineger Méiglechkeete fir hat".



D'Emma Watson huet säi Präis fir "Die Schöne und das Biest" gewonnen. © afp

Dem Watson wier et eng Freed gewiescht, "een duerzestellen, deen op esou Saachen iwwerhaapt net lauschtert". Si wier houfreg drop, "Deel vun engem Film ze sinn, dee Villfalt, Bildung, Inclusioun, Freed a Léift op dës Aart a Weis feiert". "Die Schöne und das Biest" huet ënnert anerem och de Präis fir de Film vum Joer gewonnen.

An der Kategorie "Serien" gouf dat 13 Joer alt Millie Bobby Brown ausgezeechent. Hatt krut e Präis fir seng Roll an der Nexflix-Mystery-Serie "Stranger Things", déi ausserdeem zur Serie vum Joer ernannt ginn ass.



D'Millie Bobby Brown aus "Stranger Things" huet sech iwwert säi Präis gefreet. © afp



Och an der Kategorie "beschten Held" konnt eng Fra de Präis mat heem huelen: D'Taraji P. Henson gouf fir hir Roll als afroamerikanesch Mathematikerin an "Hidden Figures" geéiert. De selwechte Film, dee bei den Oscaren dëst Joer an dräi Kategorien nominéiert ginn ass, huet och de Präis an der Kategorie "Fight Against the System" gewonnen.



D'Taraji P. Henson (riets) huet de Präis an der Kategorie "Fight Against the System" gewonnen. © afp



Als "Best Villain" gouf den Jeffrey Dean Morgan fir seng Duerstellung vum Neagan an "The Walking Dead" ernimmt. Den Ashton Sanders an den Jharrel Jerome hu mat hirer Performance am Oscar-priméierten Drama "Moonlight" de Präis fir de beschte Kuss gewonnen.



Den Ashton Sanders an den Jharrel Jerome aus "Moonlight" hunn de Präis fir de beschte Kuss mat heem geholl. © afp

Bei den MTV Movie and TV Awards, déi et säit 1992 gëtt, entscheede Produzenten an MTV-Vertrieder iwwert d'Nominéierungen, während d'Gewënner duerch d'Votte vun de Spectateuren ermëttelt ginn. Aus deem Grond spillt de kommerzielle Succès vun engem Film hei eng méi grouss Roll wéi bei anere Präisiwwerreechungen, zum Beispill bei den Academy Awards.



Wie sech alles esou um rouden Teppech inzenéiert huet a wien um Enn vum Owend mat engem Präis heemgoe konnt, gesitt Dir an eiser Galerie an an eiser Gewënnerlëscht:

Movie of the Year

"Beauty and the Beast"



Emma Watson, "Beauty and the Beast"

Show of the Year

"Stranger Things"

Best Actor in a Show

Millie Bobby Brown, "Stranger Things"

Best Kiss

Ashton Sanders an Jharrel Jerome, "Moonlight"

Jeffrey Dean Morgan, "The Walking Dead"

Best Host

Trevor Noah, "The Daily Show"

Best Documentary

"13TH"

Best Reality Competition

"RuPaul's Drag Race"

Best Comedic Performance

Lil Rel Howery, "Get Out"

Best Hero

Taraji P. Henson, "Hidden Figures"

Tearjerker

Jack (Milo Ventimiglia) an Randall (Lonnie Chavis) beim Karate, "This Is Us"

Next Generation

Daniel Kaluuya

Best Duo

Hugh Jackman an Dafne Keen, "Logan"

Best American Story

"Black-ish"

Best Fight Against the System

"Hidden Figures"