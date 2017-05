Reportage: De Johann Lafer zu Lëtzebuerg (08.05.2017)

“Regional” a “saisonal” – dat sinn d’Zauberwierder wann et ëm nohaltegt Akafen a Kachen geet. En Trend dee sech ëmmer méi verbreet, och bei eis. A wou kéint een besser regional a saisonal akafen wéi um lokalen Maart – sief et an der Stad, zu Dikrech, oder zu Schengen, wou de leschte Mëttwoch den Optakt vun der Maartsaison gefeiert ginn ass. An als Eieregaascht war keen aneren do wéi de Johann Lafer. D'Vidosava Kuzmic huet mat him iwwert seng Léift fir Mäert geschwat an ee vun de gréisste Geméisgäertner vu Lëtzebuerg besicht!