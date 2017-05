© AFP

En Donneschdeg ass et esou wäit: D'Kate Middleton, also d'Duchesse vu Cambridge, kënnt fir e Besuch op Lëtzebuerg.Den 11. Mee 2017 feiere mer nämlech 150 Joer Traité vu London - d'Visite ass an deem Kader. Et gëtt e ganz kuerzen, dofir awer ëmsou intensive Besuch, deen och international op vill Interessi stéisst. Deementspriechend grouss ass den Undrang vun de Medien.De Programm fänkt u mat engem Besuch am Mudam am spéide Moien, nomëttes geet et dann op d'Place Clairefontaine, wou alles am Zeeche vum Vëlossport steet a wou d'Kate Lëtzebuerger Cyclisten trëfft. Natierlech huet si och eng Entrevue am Palais an da steet nach eng Visite vum Musée Dräi Eechele um Programm.De Stadkär riskéiert also gutt besicht ze sinn en Donneschdeg, well do huet een da wahrscheinlech déi beschte Chancen, der Prinzessin e wéineg méi no ze kommen ...... opkënnt Dir eis dann och Är Fotoe vun der Visite mailen. Vläicht bréngt jo deen een oder anere Spectateur et fäerdeg, e Selfie mat der Prinzessin ze maachen!RTL suivéiert d'Visite vum Kate Middleton natierlech vu ganz no - ënnert anerem mat engem Liveticker op RTL.lu, mat Fotoe vum René Scho an Domingos Oliveira a mat enger Spezial-Emissioun um 19 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.E Mëttwoch stellt d'Post och e Spezial-Timber "150 ans Traité de Londres – Luxembourg Ville ouverte" vir.Am Musée Dräi Eechelen am Park Dräi Eechelen leeft den Ament jo d'Ausstellung "1867. Luxembourg – ville ouverte".An och de Lëtzebuerg City Museum geet an der neier permanenter Ausstellung " The Luxembourg Story. Plus de 1000 ans d'histoire urbaine " op d'Bedeitung vum Joer 1867 fir Lëtzebuerg an.Im 19. Jahrhundert wird Luxemburg zu einem unabhängigen Staat. Der Weg in die Unabhängigkeit ist langwierig und verläuft stufenweise. Die Geburtsstunde des Großherzogtums schlägt 1815 anlässlich des Wiener Kongresses, der die Neuordnung Europas nach Napoleon vornimmt. Wilhelm I. von Oranien-Nassau, König der Niederlande, wird Großherzog von Luxemburg. 1839 werden die heutigen Grenzen Luxemburgs festgelegt, und der französischsprachige Teil des Landes fällt an Belgien. Im Revolutionsjahr 1848 erhält der junge Staat seine erste parlamentarische Verfassung. 1867 wird die ewige Neutralität im Londoner Vertrag festgeschrieben: Preußen zieht seine Garnison aus der Festung ab. 1890 kommt es aufgrund einerThronfolgeregelung zum Ende der Personalunion mit den Niederlanden. Seit der Thronbesteigung Adolphs von Nassau-Weilburg hat Luxemburg eine eigene Dynastie. Parallel zu dieser Entwicklung wird die Stadt Luxemburg zunehmend politisches Zentrum des neuen Staates.Die politische Emanzipation des Landes hat Auswirkungen auf die Stadt: Luxemburg wird Hauptstadt. Da das Großherzogtum nach 1839 seine administrative Eigenständigkeit erhält, verlagert sich das politische Entscheidungszentrum von Den Haag nach Luxemburg. Die aufeinanderfolgenden Verfassungen schaffen neue Institutionen: die Abgeordnetenkammer, den Staatsrat und die Regierung. Mit dem Ausbau der staatlichen Verwaltungen steigt die Zahl der öffentlichen Angestelltenund Beamten. Als das Großherzogtum 1890 eine eigene Dynastie erhält, entwickelt sich Luxemburg zur Residenzstadt. Großherzog Adolph baut das Stadtpalais aus; Teile der Hofhaltung werden nach Luxemburg verlegt. Die ersten ausländischenDiplomaten werden akkreditiert.1867 beschließt der Londoner Kongress die Schleifung der Festung Luxemburg, um einen Konflikt zwischen Preußen und Frankreich zu verhindern. Das Land Luxemburg soll auf ewige Zeiten neutral bleiben. Die preußische Garnison wird abgezogen. Zwischen 1867 und 1878 gleicht die Stadt Luxemburg einer Baustelle, deren Ausmaße die Zeitgenossen beeindrucken. Der Großteil der Befestigungsanlagen und militärischen Bauwerke wird niedergerissen. Einige Bastionen und Militärbauten, die einer zivilen Nutzung zugeführt werden, bleiben jedoch erhalten. Das Ende der Festung Luxemburg weckt das Interesse einer internationalen Öffentlichkeit. Ausländische Zeitungen berichten von den Schleifungsarbeiten. Die Festungsruinen ziehen bald die ersten Fotografen an. Die ältesten Fotografien der Stadt datieren aus dieser Zeit, denn zuvor unterlag das Fotografieren wie auch die zeichnerische Darstellung der Festungswerke einer strengen militärischen Zensur.Die Schleifung der Festung wird zu einem Wendepunkt in der Stadtgeschichte. Das Verschwinden der Mauern und Bastionen ermöglicht eine Ausdehnung, wie die Stadt sie seit dem Mittelalter nicht mehr erlebt hat. Neue Stadtviertel entstehen, deren Straßen und Avenuen von stattlichen Häusern oder gartenumgebenen Villen gesäumt werden. Das „Viadukt" und vor allem die Adolph-Brücke erleichtern die Verbindung zum Umland. Parallel zu ihrer räumlichen Erweiterung erlebt die Stadt Luxemburg jetzt auch eine Modernisierung ihrer Infrastrukturen. Das Anlegen von Wasserleitungen, die Schaffung eines Telefonnetzes oder die Einführung einer Pferdestraßenbahn, die später von einer elektrischen Bahn abgelöst wird, sind nureinige der vielen Neuerungen. Der Anschluss ans Eisenbahnnetz, die Industrialisierung sowie der Aufschwung des Handels bedingen ein starkes Bevölkerungswachstum.Ein großes Modell im Maßstab 1:2500 zeigt die aktuelle Stadt und bietet eine Vision von der Entwicklung Luxemburgs seit 1867.