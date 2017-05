75.Hochzäitsdag vun enger Lëtzebuerger Koppel (11.05.2017) Dat gëtt et net all Dag, eng Koppel vun Esch huet hiren 75. Hochzäitsdag gefeiert.

Hir Léift fireneen huet souzesoen ee ganzt Liewe laang gehal. De Pierre, dee fréier Bréifdréier zu Esch war, gëtt elo am Mee 102 Joer al, säi Margot krut der am Mäerz 95. Bis virun e puer Méint hunn allebéid nach doheem gewunnt, elo liewe se hei am CIPA zu Esch.

Uganks de 1940er Joren hu se sech kennegeléiert, well hir Eltere matenee befrënnt waren. Allebéid hu se nach ëmmer vill Wäert op genuch Beweegung geluecht a ginn och elo nach zesummen trëppelen, entweder am Altersheem selwer oder am léifsten dobaussen an der frëscher Loft.



An hirem Duebelzëmmer hu se net vill Méiglechkeet, fir sech aus de Féiss ze goen an awer géif et ni Sträit.



Eng Reportage vum Dan Hardy