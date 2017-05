X

De 15. Mee 2017 gouf d'Prinzessin Marie-Gabrielle de Nassau, eelsten Duechter vum Prince Jean, an der Gemeng an der Stad mam Antonius Willms bestuet.D'Famille Grande-Ducale war mam Grand-Duc an der Grande-Duchesse, dem Grand-Duc Héritier an der Grande-Duchesse Héritière, dem Prince Jean, der Prinzessin Margaretha, dem Prënz Louis an der Prinzessin Alexandra vertrueden.