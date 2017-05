Escher Majoretten mat groussem Optrëtt beim "Supertalent" (15.05.2017) Eng grouss Bühn, eng grouss Stad, 4 nach net esou grouss Meedercher an ee ganz groussen Dram.

D’Cheyenne a seng 3 Frëndinnen aus dem Majorette-Club Esch hunn 3 Wochen trainéiert. Dat fir hire groussen Optrëtt zu Köln beim Supertalent.



Eng Reportage vum Liz Heintz weist, wéi d'Meedercher den Dag virun hirem Optrëtt an der Quali vun der däitscher Castingshow eng leschte Kéier trainéieren.



Wéi et ausgaang ass, dierfe si net erzielen. Vläicht gesi mir si jo an der nächster Zäit an der Emissioun "Supertalent".