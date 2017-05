Eng anonym Persoun aus Asien hat den Zouschlag fir déi 2 eenzel ugebueden Bijouen kritt, déi en Dënschdeg den Owend zu Genf versteet goufen. Dem Auktiounshaus Sotheby's no, handelt et sech ëm ee Weltrekord.



Ursprénglech waren déi kostbar Stécker an enger Rankfaassung montéiert, dowéinst goufe se och eenzel versteet. De bloen Ouerrank mam Numm "The Apollo Blue" waren op 30 bis 50 Milliounen Dollar geschat ginn. De 14,54 Karat schwéieren Diamant wiesselt deemno fir ronn 42 Milliounen Dollar de Proprietaire. Dee rosaen 16-Karäter "The Artemis Pink", mat engem geschate Wäert tëscht 12,5 an 18 Milliounen Dollar, huet 15,33 Milliounen Dollar abruecht.